tin liên quan

Ngày 9.1, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh triệu tập lãnh đạo TP.Hạ Long, Công an tỉnh và Công an TP.Hạ Long, yêu cầu sớm điều tra, xử lý một số vụ việc về an ninh trật tự nổi cộm.