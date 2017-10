Sáng nay (13.10), đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa triệu tập 4 người liên quan đến việc tự chế tạo súng để điều tra, xử lý. Những người bị triệu tập gồm: Lâm Quốc Toản (38 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam); Trương Quang Huy (34 tuổi), Đào Văn Dũng (32 tuổi) và Nguyễn Đắc Đức (29 tuổi), cùng trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Trước đó, các trinh sát của Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi mua bán linh kiện và lắp ráp súng tự chế để sử dụng. Từ đầu tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tổ chức theo dõi các đối tượng trên và tiến hành thu giữ 7 khẩu súng bắn bằng hơi cồn, súng hơi PCP, cùng 12 bộ linh kiện súng tự chế.