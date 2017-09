Trưởng công an Phan Thiết- đại tá Nguyễn Văn Ly cho biết ngay ngày mai Công an P. Mũi Né sẽ ra quân trấn áp tội phạm tại phường vì Mũi Né liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự xã hội. Trưởng công an Phan Thiết- đại tá Nguyễn Văn Ly cho biết ngay ngày mai Công an P. Mũi Né sẽ ra quân trấn áp tội phạm tại phường vì Mũi Né liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự xã hội.