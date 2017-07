tin liên quan Xe container hất văng cảnh sát giao thông khỏi đầu xe Một chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phải nhập viện cấp cứu vì bị xe container hất văng xuống đường , khi chiến sĩ này cố bám vào gương chiếu hậu yêu cầu tài xế dừng xe.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ, trong đó làm một số cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân hy sinh và bị thương tích.

Hành vi vi phạm pháp luật nêu trên đã gây phản ứng bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội đã kịch liệt lên án, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có hình thức xử lý thật nghiêm minh để trừng trị các đối tượng phạm tội, đồng thời răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tương tự trong thời gian tới.

Từ đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an nêu rõ: “Đối với người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống người thi hành công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng công an nhân dân để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác. Đồng thời có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về tài sản của nhà nước, tính mạng, sức khỏe của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ khi thi hành công vụ”.

