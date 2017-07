Đêm 7.7, PV Thanh Niên theo Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng (P.7, Q.3). Lúc 22 giờ 25 cùng ngày, tổ tuần tra dừng xe máy do ông H. (50 tuổi) điều khiển. Vừa dắt xe vào lề, ông H. mở khẩu trang trần tình: “Mới ăn đám cưới đứa cháu bà con ra nên có uống chút ít à mấy đồng chí, có gì mong thông cảm cho tôi nha”. Kết quả đo nồng độ cồn của ông H. vượt ngưỡng cho phép. Sau gần 1 giờ đồng hồ nài nỉ nhưng không được, ông H. mới chịu ký vào biên bản vi phạm. Sau đó, CSGT kêu taxi cho ông H. về nhà.

tin liên quan CSGT TP.HCM tăng cường xử phạt xe quá tải Ngày 5.7, PV Thanh Niên theo chân đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM), ghi nhận công tác tăng cường tuần tra, xử phạt xe chở quá tải trên QL1A, đoạn qua địa bàn Q.12.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông C. (45 tuổi), sau khi bị “tuýt còi”, được yêu cầu đo nồng độ cồn thì ông C. thổi rất nhiều lần mới đạt yêu cầu. “Tui thổi rất là nhiệt tình chứ không phải có ý không hợp tác đâu nghen”, ông C. trần tình. Phiếu in kết quả nồng độ cồn trong người ông C. vượt mức cho phép. Ông C. nói mình làm nghề bảo vệ, mới “lai rai” với anh em đồng nghiệp mấy chai bia chứ không uống nhiều. Gần 1 giờ đồng hồ sau, ông C. trở lại vị trí tổ cảnh sát chốt, phản ứng để lấy xe về, nhưng lực lượng CSGT kiên quyết xử lý.