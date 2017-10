Đỉnh Gió Hú (giáp ranh TP.Đà Lạt và H.Lạc Dương, Lâm Đồng) còn có một tên gọi khác là đồi Vĩnh Tiến vì toàn bộ ngọn đồi này được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Vĩnh Tiến thực hiện dự án trồng cây dược liệu atisô. Sau khi xây dựng ngôi nhà khá đẹp, đơn vị này lại bỏ hoang, diện tích đất xung quanh cho người dân thuê trồng rau.

Ít ai ngờ, trên Đỉnh Gió Hú, trong căn nhà hoang, lại tồn tại một sới bạc sát phạt thâu đêm suốt sáng.

Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Đà Lạt), cho biết qua trinh sát trong thời gian dài, đội đã nắm rõ trong ngôi nhà hoang có sới bạc thường xuyên hoạt động. Thế nhưng, mỗi khi lực lượng chức năng thâm nhập các “con bạc” đều biết và giải tán ngay nên không bắt được quả tang.

Cũng theo trung tá Dương, từ nghĩa trang Thánh Mẫu (P.7, TP.Đà Lạt) đến Đỉnh Gió Hú khoảng 4 km, nhưng có tới 3 "trạm cảnh giới" bảo vệ cho sới bạc này; một ở đầu nghĩa trang Thánh Mẫu, một ở chân đồi Đỉnh Gió Hú và một ở lưng chừng đồi.

Ngày 2.10, trời Đà Lạt mưa liên tục, biết chắc sới bạc lại mở sòng trong ngôi nhà hoang trên Đỉnh Gió Hú, các chiến sĩ cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Lạt) quyết tâm triệt phá. Từ 17 giờ, các trinh sát phải cải trang kỹ càng để lần lượt vượt qua 3 trạm cảnh giới, ém quân quanh khu vực Đỉnh Gió Hú, chờ thời điểm đánh úp sới bạc.

Ngôi nhà màu đỏ, xinh xắn, đẹp mắt, tọa lạc trên đỉnh đồi nhưng bỏ hoang nhiều năm nên không có điện sinh hoạt. Các con bạc sử dụng bình ắc quy thắp sáng sát phạt nhau thâu đêm.

Đúng 19 giờ 30 (2.10), nhận lệnh, các cảnh sát hình sự từ các mũi tiến sát vào ngôi nhà, bất ngờ ập vào sới bạc. Lúc này, cửa căn nhà bị khóa bên trong. Các trinh sát phải đập bể cửa kính mới mở được khóa để khống chế các con bạc.

Tại chiếu bạc có khoảng 20 con bạc cả nam lẫn nữ đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Lợi dụng đêm tối, một số con bạc liều lĩnh đập bể cửa sổ phòng vệ sinh, leo ra ngoài, lẩn trốn vào rừng. Số còn lại gồm 9 nam 6 nữ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Việc lập biên bản vụ đánh bạc kéo dài đến hơn 2 giờ ngày 3.10. Để đưa các con bạc xuống chân đồi cũng là một thách thức không nhỏ vì họ có thể tuôn chạy bất cứ lúc nào trong tình thế địa hình đồi núi rất khó kịp soát.

Các cảnh sát hình sự đã phải tìm cách "nối" các “cặp đôi” lại với nhau để di lý các con bạc xuống chân đồi.

Trong quá trình thẩm vấn thẩm vấn, các con bạc khai nhận đã tham gia đánh bạc từ lâu, liên tục thay đổi địa điểm ở các cánh rừng giáp ranh TP.Đà Lạt với H.Lạc Dương. Gần đây, họ phát hiện ngôi nhà bỏ hoang trên Đỉnh Gió Hú và chuyển sới bạc về.

Các con bạc khai muốn tham gia sới bạc phải đóng ngay 100.000 đồng để trả tiền cho những người cảnh giới, mua thức ăn, nước uống cho 1 lần tụ tập đánh bạc. Khi bị bắt quả tang, Đặng Hải Trung Kim (33 tuổi, ngụ P.11, TP.Đà Lạt) đang đứng ra xóc đĩa cho các đối tượng đánh bạc.

Đây là sới bạc có quy mô lớn. Các con bạc phần lớn có hộ khẩu thường trú tại Trại Mát (P11), Thái Phiên (P.12), xã Xuân Thọ (cùng thuộc TP.Đà Lạt), một vài người ở H.Lạc Dương.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23 triệu đồng tiền mặt ngay trên sới bạc. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng thu thêm hơn 82 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều điện thoại di động, 1 ô tô bán tải, 6 xe máy mà các con bạc dùng làm phương tiện đi đánh bạc. Xe máy của những người này cất giấu bên các lùm cây quanh ngọn đồi,.

Sau khi thẩm tra, do ngôi nhà hoang trên Đỉnh Gió Hú thuộc địa phận H.Lạc Dương, nên ngày 4.10, Công an TP.Đà Lạt đã chuyển 15 con bạc và toàn bộ tang vật liên quan cho Công an H.Lạc Dương tiếp tục điều tra xử lý.

Lâm Viên

Ảnh: Lâm Viên