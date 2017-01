Chiều nay 23.1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã đến kiểm tra, thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM nhân dịp tết Nguyên đán 2017. Báo cáo với Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ ngành, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2016 mặc dù tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP có những phức tạp mới, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM nên giữ vững ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bộ và các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ; một số chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu đề ra. Trong đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế kéo giảm (giảm hơn 13%) so với năm 2015.

“Trước mắt, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán 2017”, trung tướng Lê Đông Phong cho biết và khẳng định: “Trọng tâm là tập trung nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hoạt động khủng bố, phá hoại; tổ chức tuần tra công khai, tuần tra cơ động kết hợp với bố trí mật phục trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, sẽ tổ chức ra mắt thí điểm Đội cảnh sát hình sự phía Nam (tương tự mô hình hình sự đặc nhiệm “săn bắt cướp” như trước đây - PV) vào ngày 25.1 nhằm tạo cú đấm thép đối với tội phạm hình sự”.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Công an TP.HCM đạt được thời gian qua trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Công an TP.HCM là lá cờ đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm; thời gian qua đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt lưu ý Công an TP.HCM phải luôn thượng tôn pháp luật; tập trung lực lượng, chủ động thường xuyên trấn áp các loại tội phạm hình sự, trong đó có trộm cắp, cướp giật; tăng cường lực lượng điều phối giao thông nhằm góp phần giảm kẹt xe, tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật…

Trước đó vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đình Phú