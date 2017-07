Ngày mai (4.7), sẽ diễn ra buổi khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX (dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 4 đến 6.7).

Trước kỳ họp, theo tổng hợp của HĐND TP.HCM, có gần 100 ý kiến của cử tri tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố gửi đến kỳ họp. Các ý kiến của cử tri đa số bức xúc về vấn đề qui hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, nước, an toàn giao thông, an ninh trật tự… và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết bức xúc này.

Bên cạnh đó, cử tri Q.Tân Bình kiến nghị các nội dung liên quan đến vấn đề sân golf trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất bởi các lần trước, cử tri đã kiến nghị vấn đề này rất nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và trả lời theo nguyện vọng .

Trong kỳ họp này, các cử tri Q.Tân Bình tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền chấm dứt việc cho thuê mặt bằng xây dựng sân golf, nhà hàng trong sân bay để tiến hành mở rộng thêm nhà ga, đường băng, sân đỗ máy bay nhằm giải quyết tình trạng quá tải của sân bay và ùn tắc giao thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng thời cử tri đề nghị thành phố và quận phải chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ việc sử dụng đất này như thế nào cho hiệu quả.

Ngoài ra, các cử tri Q.Tân Bình còn kiến nghị thanh tra toàn diện về công tác quản lý và sử dụng đất Quốc phòng. Theo đó, cử tri đề nghị Quân đội không được sử dụng đất Quốc phòng để cho thuê mướn, không nên thực hiện các hoạt động kinh tế để tập trung thực hiện chức năng chính của Quân đội là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

“Đề nghị Trung ương cần có Nghị quyết về chủ trương lãnh đạo quân đội thôi không làm kinh tế. Cử tri đề nghị Quốc hội cần có biện pháp nhanh chóng thu hồi các đất đai, kho xưởng do Quân đội quản lý đang được cho thuê mướn và đề nghị thanh tra việc sử dụng đất quốc phòng trong thời gian qua”, cử tri Q.Tân Bình nêu.

Cử tri Q.Tân Bình cũng cho rằng việc cho thuê đất quốc phòng để xây dựng sân golf trong vực sân bay là vi phạm pháp luật.

Cử tri đề nghị có biện pháp kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến các tổ chức, cá nhân sử dụng đất Quốc phòng trong khu vực sân bay để cho thuê xây dựng sân golf và các dịch vụ khác như nhà hàng, khách sạn, nhà kho. Trong quá trình xử lý, cần giải quyết vấn đề tận gốc, không làm theo hình thức đối phó.

Đình Phú - Ngọc Lê