Liên quan đến vụ việc mất trộm gần 400 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang , Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT), sáng 30.9, Tổ giám sát Đoàn thanh tra đã làm việc với Công an tỉnh Long An, thu thập thông tin liên quan.

Hai thành viên của Tổ giám sát là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường và ông Biện anh Tuấn, Phó chánh Văn phòng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã đại diện cho Tổ giám sát làm việc với Công an tỉnh Long An.

Phía Công an tỉnh Long An có ông Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Trương Văn Chấm, Trưởng Công an TP.Tân An và ông Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Công an TP.Tân An.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, ngày 26.9, Công an TP.Tân An nhận được tin báo vụ mất trộm tại khách sạn Thanh Vân 2, phường 2, TP.Tân An từ khách sạn thông báo qua điện thoại. Ngay sau đó, Công an TP.Tân An đã cử cán bộ đến khách sạn để khám nghiệm hiện trường, thực hiện một số biện pháp điều tra ban đầu.

Cũng theo đại diện Công an tỉnh Long An, ông Nguyễn Xuân Quang khai đoàn công tác đến khách sạn Thanh Vân 2 thuê phòng. Trong quá trình ở tại khách sạn đã bị mất 1 cặp da, trong đó có 1 máy tính xách tay và 385 triệu đồng. Ông Quang khẳng định số tiền bị mất là tiền cá nhân, mang theo đi công tác. Thời gian xảy ra mất trộm khoảng 2 - 6 giờ sáng 26.9.

Biên bản của cơ quan Công an lập tại hiện trường tại phòng ông Quang thuê (phòng 209, khách sạn Thanh Vân 2), còn lại một số tài sản gồm: Ví tiền trong đó có 13 triệu đồng, 2.300 USD, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay.

Cũng theo lời khai của ông Quang và 3 người cùng đoàn công tác (2 cán bộ và 1 lái xe), sau khi làm việc xong chiều 25.9, đến 18 giờ 20 phút, cả 3 người trong đoàn đi ăn cơm và trở về khách sạn nghỉ ngơi, riêng ông Quang không đi, ở lại phòng nghỉ. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 26.9 mới nằm ngủ. Đến 6 giờ sáng, ông Quang báo bị mất trộm như trên.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ông Quang báo cáo Tổng cục Môi trường số tiền bị mất trộm toàn bộ là tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, để trong ba lô quần áo, khi đi làm Trưởng đoàn thanh tra doanh nghiệp ở Long An. Đây là số tiền của gia đình, mang theo để giải quyết công việc cá nhân, cụ thể là dự kiến mua bất động sản. Khi đến khách sạn ở Long An, ông Quang lấy 15 triệu đồng để riêng trong ví chi tiêu, 385 triệu đồng còn lại để trong cặp da đựng máy tính xách tay.

Đến thời điểm xảy ra vụ mất trộm, ông Quang đã thực hiện thanh tra được 5 doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại.

Lê Quân