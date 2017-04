Bảo vệ ngân hàng không hoàn thành trách nhiệm

Theo cơ quan điều tra, hai ngày qua, từ khi clip ghi nhận toàn bộ diễn biến vụ việc về vụ cướp được công khai trên các phương tiện truyền thông đã có nhiều ý kiến trái chiều về bảo vệ và nhân viên của ngân hàng.

Cũng theo người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, bảo vệ ngân hàng đã không hoàn thành trách nhiệm của mình khi nhìn thấy nghi phạm thì bỏ chạy lên lầu dù lúc đó nghi phạm chưa có bất kỳ sự đe dọa nào với bảo vệ.

"Mục đích của nghi phạm là khống chế, đe doạ các nhân viên ngân hàng. Nếu bảo vệ xử lý tình hướng khéo léo và linh hoạt đã có thể chạy ra ngoài đóng cổng lại hoặc la lớn gây sự chú ý cho người dân hỗ trợ, báo cảnh sát đến hiện trường thì nghi phạm cướp khó có thể trốn thoát. Lực lượng công an sẽ có biện pháp khống chế tên cướp và giải cứu an toàn các con tin", người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh nói.