Chiều 10.7, thiếu tá Đỗ Ngọc Minh, Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát (TKS) biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đơn vị đã kịp thời phối hợp Công an TT.An Thới và người dân cứu kịp thời 3 thuyền viên gặp nạn trên biển

Vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày (10.7), nhận tin báo của người dân về một sà lan bị sóng đánh chìm cách Bãi Xếp Nhỏ hơn 200 m, có người trôi trên biển, TKS biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới trưng dụng tàu Hương Đạt 05, huy động 3 cán bộ chiến sĩ và phối hợp 2 chiến sĩ Công an TT.An Thới cùng 13 người dân đến nhanh chóng đến khu vực sà lan chìm để cứu nạn. Tuy nhiên, do trời mưa to, sóng lớn nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn vớt được thuyền viên Nguyễn Phú (51 tuổi, thường trú TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) trong tình trạng sức khỏe yếu. Lực lượng cứu nạn cố gắng tiếp cận sà lan bị chìm nhưng sóng lớn, có khả năng dẫn đến va chạm, nguy hiểm cho người còn trôi dạt nên quyết định sử dụng thuyền thúng có dây thừng để cứu 2 người còn lại gồm thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn và thuyền viên Lê Minh Hồ (cùng 27 tuổi).

Đến 13 giờ cùng ngày (10.7), cả 3 thuyền viên đã được vớt, sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa về TKS biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới an toàn.

3 đá từ TT.Dương Đông về TT.An Thới thì bị sóng đánh chìm. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định và trở về cùng gia đình tại TT.Dương Đông. Qua xác minh ban đầu, sà lan bị chìm là Việt Hưng 05, mang số hiệu 39216 TS, trọng tải 465 tấn, đang trên đường vận chuyển 280 mđá từ TT.Dương Đông về TT.An Thới thì bị sóng đánh chìm. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định và trở về cùng gia đình tại TT.Dương Đông.

Xuân Lam - Hoàng Dung