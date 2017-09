Sáng 19.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can Trương Văn Khang (17 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Sỹ (22 tuổi), Đ.N.H và L.T.H (cùng 15 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Khang, Sỹ bị bắt tạm giam, còn N.H, T.H được tại ngoại, cấm rời nơi cư trú.

Trước đó, lúc 18 giờ 20 phút ngày 15.9, Sỹ rủ N.H, sau đó N.H rủ Khang và T.H, cùng tụ tập tại một quán cà phê trên địa bàn P.Hòa An, mang bình xịt hơi cay đi cướp tài sản

Lúc 19 giờ 45 phút (15.9) tại KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, N.H lái xe máy áp sát một phụ nữ chạy xe phía trước để Khang giật điện thoại. Thấy điện thoại giật được không có giá trị cao, cả bọn tiếp tục đi tìm "con mồi".

15 phút sau, N.H lại chạy xe áp sát, xịt hơi cay vào mặt 2 phụ nữ đang vừa đi vừa nghe điện thoại. Nạn nhân may mắn không té ngã, kịp tri hô khiến Khang không giật điện thoại được. Cả bọn phóng chạy.

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày (15.9), trên đường Âu Cơ, băng cướp phát hiện chị N.T.A.S vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. N.H tiếp tục áp sát để Khang giật điện thoại. Chị A.S tri hô, đuổi theo thì bị Sỹ chở T.H cản đường.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định băng cướp này còn gây ra nhiều vụ cướp giật tương tự, nên đề nghị các bị hại liên hệ Công an thành phố để được giải quyết.



Văn Tiến