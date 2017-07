Không nghiệm thu PCCC tổ hợp Mường Thanh Đà Nẵng do sai thiết kế Chiều 6.7, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho hay công trình tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng hiện chưa được nghiệm thu do sai thiết kế ban đầu. Công trình này quy mô 42 tầng nổi, 2 tầng hầm. Theo thiết kế được duyệt, từ tầng 2 đến tầng 5 là khu nhà để xe, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, phòng tập thể thao... Từ tầng 6 trở lên chủ đầu tư mới được phép xây dựng căn hộ để bán. Tuy nhiên, DN xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên đã biến toàn bộ tầng 2 đến tầng 5 thành 104 căn hộ trái phép để bán (26 căn/tầng), bỏ toàn bộ các hạng mục cộng đồng nêu trên. Việc tự ý chuyển công năng đã bị Sở Xây dựng xử phạt 40 triệu đồng, buộc dừng thi công các tầng này, không được bàn giao căn hộ. Hiện chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đến Cục Quản lý hoạt động xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh, đến Sở TN-MT để đánh giá tác động. Theo Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, chủ đầu tư cũng đã gửi hồ sơ đến Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ để nghiệm thu PCCC và thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh. Tuy nhiên, các hạng mục tự ý chuyển công năng này không được nghiệm thu do sai thiết kế ban đầu. Đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC của công trình, hiện Cục và Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng chưa kiểm tra do công trình chưa hoàn tất. Nguyễn Tú