Đến trưa 21.4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường khu vực nhà 296 đường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn) để khắc phục sự cố sập nhà và hệ thống lưới điện, viễn thông... Giao thông trên đường Trần Hưng Đạo qua khu vực nói trên vẫn còn bị ngăn cấm.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn, cho biết cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi, địa chỉ chủ thầu tư nhân xây dựng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo là ông H.V.A (ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định) nhưng chưa tìm ra người này để làm việc.

“Đánh giá sơ bộ của các cơ quan chức năng TP.Quy Nhơn thì quá trình đào móng xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo chưa bảo đảm các quy định, dẫn đến làm sập hoàn toàn căn nhà hai tầng số 296 Trần Hưng Đạo, khiến 1 người chết và 2 người khác bị thương... UBND TP.Quy Nhơn đã yêu cầu lực lượng công an xem xét, nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ án làm sập nhà, gây chết người tại công trình xây dựng nhà số 298 Trần Hưng Đạo”, ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng Công an TP.Quy Nhơn, cho biết do vụ việc gây chết người và gây thiệt hại về tài sản, hạ tầng quá lớn nên Công an TP.Quy Nhơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

“Phải đợi thanh tra xây dựng xác định nguyên nhân gây sập nhà, quá trình thi công nhà 298 Trần Hưng Đạo có đảm bảo đúng quy trình hay không thì cơ quan công an mới có căn cứ xem xét để khởi tố vụ việc”, thượng tá Long nói.

Còn 100 hộ dân bị mất điện Ông Thái Minh Châu, Phó giám đốc kỹ thuật Điện lực Bình Định, cho biết sự cố sập nhà 296 đường Trần Hưng Đạo (TP.Quy Nhơn) làm 2 trụ điện bị gãy, 4 trụ bị nghiêng, nhiều đoạn dây điện chiếu sáng bị đứt gây mất điện cho khoảng 200 hộ dân xung quanh. Sau sự cố, Điện lực Bình Định khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường đào móng, thay thế các cột điện bị ngã đổ, đồng thời phân đoạn đường dây, cô lập lại những đoạn nào không đảm bảo thì cho tháo gỡ dây điện để sửa chữa, còn đoạn nào không ảnh hưởng thì đóng điện để người dân sử dụng. Đến sáng 21.4 vẫn còn khoảng hơn 100 hộ dân bị mất điện.



