Ngày 7.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng "Thiên Mã"), nguyên giám đốc Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã và bà Trần Thị Diễm ( 47 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2008, Công ty Thiên Mã bắt đầu quan hệ tín dụng với VDB CầnThơ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu. Quá trình ký kết và thực hiện các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, Phan Bá Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống 90 hồ sơ mua nguyên liệu cá để xin vay vốn VDB Cần Thơ.

Tính đến ngày 31.3.2016, tổng dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỉ đồng. Số tiền vay được Tòng sử dụng không đúng mục đích và đến nay không có khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Cũng theo kết luận điều tra, Nguyễn Thùy Minh Uyển, Huỳnh Anh Thy (nhân viên kế toán Công ty Thiên Mã) có dấu hiệu phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 139 bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

tin liên quan Nợ ngập đầu, ‘đại gia’ thủy sản Cần Thơ Tòng ‘Thiên Mã’ vẫn nổi tiếng xài sang Tuy nợ nần chồng chất nhưng Tòng “Thiên Mã”, “đại gia” đất Cần Thơ, lại sở hữu siêu xe Hummer H2 biển số 95H-3333 nhập từ Mỹ trị giá khoảng 4 tỉ đồng và ô tô biển đẹp “9999”.

Ngoài ra, do ngày 30.3.2017 là hết thời hạn điều tra vụ án nên không đủ thời gian đề đánh giá sai phạm của các nhân viên Công ty Thiên Mã và một số cán bộ VDB Cần Thơ. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao. Sau đó Viện KSND tối cao đánh giá lại, nếu thấy đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với các nghi can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" thì Viện KSND Tối cao sẽ trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định.