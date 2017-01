Xem xét trách nhiệm hình sự của Trần Quí Thanh



Trong sáng 10.1, VKS đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao xem xét trách nhiệm hình sự Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và 2 cán bộ ngân hàng với vai trò giúp sức cho Phạm Công Danh cố ý làm trái gây thiệt hại cho VNCB 5.190 tỉ đồng thông qua hình thức vay, cầm cố sổ tiết kiệm giả tạo. Đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, các vụ án đã được cấp sơ thẩm khởi tố, tiếp tục làm rõ hàng ngàn tỉ đồng các khoản lãi Bích đã nhận để truy thu và xem xét xử lý hành vi trốn thuế, nếu có; làm rõ hơn 16.000 tỉ đồng Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích nhận cho Phạm Công Danh vay để truy thu thuế thu nhập cá nhân và xem xét hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật. VKS cũng đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với các đối tượng liên quan trong vụ án mà HĐXX sơ thẩm đã khởi tố vụ án và các đối tượng mà Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự. VKS cũng đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với các đối tượng liên quan trong vụ án mà HĐXX sơ thẩm đã khởi tố vụ án và các đối tượng mà Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.