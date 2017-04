Chiều 21.4, đại tá Đoàn Minh Tuấn, Trưởng Công an H.Tân Phước (Tiền Giang) cho biết đã có báo cáo với cơ quan xuất nhập cảnh, đồng thời chỉ đạo cho Công an xã Tân Lập 1 (Tân Phước) tiến hành lập biên bản, xác minh làm rõ việc một phụ nữ bị người Trung Quốc đánh.

Theo biên bản do công an lập và trình bày của chị Bùi Thị Ngọc Yến (33 tuổi, ngụ tại ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) thì xuất phát từ việc chị may gia công túi xách (đựng rượu) cho Công ty TNHH hàng thủ công Xin Dong Ya VN (doanh nghiệp Trung Quốc, địa chỉ KCN Long Giang, H.Tân Phước) và bị doanh nghiệp này nợ 90,9 triệu đồng từ tháng 12.2016 đến giờ, chị đã tới đòi nhiều lần nhưng không trả.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 21.4, sau khi gọi điện thoại yêu cầu công ty này trả tiền nhưng bị từ chối, chị Yến đã trực tiếp tới công ty yêu cầu gặp người quản lý thì bị một phụ nữ người Trung Quốc (chưa rõ danh tính) ngăn cản và dùng xô nước tạt vào người, đồng thời dùng tay đánh vào mặt chị Yến.

Ngoài trường hợp chị Yến, 4 trường hợp khác cũng cho biết đã bị công ty nói trên nợ tổng cộng hàng trăm triệu đồng, sau khi hợp đồng may gia công túi xách cho họ.

