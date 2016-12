* Xem xét khởi tố vụ đầu độc bằng thuốc diệt chuột

Theo đơn, sáng 8.11, vợ chồng bác sĩ Dũng được bà H.T.P (làm chung phòng khám trên) rủ đi ăn phở. Tại quán, bà P. lấy một thứ nước lạ định đổ vào ly cà phê thì bị chủ quán phát hiện nên yêu cầu bà này ra khỏi nơi pha chế.

Sau đó, bà P. cầm túi nước lạ đổ vào tô phở của mình đang ăn rồi trả tiền ra về. Lúc này, người chủ quán kể lại sự việc với bác sĩ Dũng, đồng thời kiểm tra tô phở mà bà P. để lại thì nghe mùi hôi rất khó chịu. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bác sĩ Dũng đến phòng khám gọi sinh tố về uống. Bà P. lấy ly sinh tố của ông Dũng bỏ vào tủ lạnh.

Lát sau, ông Dũng lấy ra uống thì phát hiện mùi nồng nặc khó chịu, giống như mùi trong tô phở lúc sáng. Ông Dũng gọi báo tin cho công an. Theo ông Dũng, bà P. tham gia 50% cổ phần phòng khám, gần đây giữa hai người có mâu thuẫn do bà P. tự đi mở tài khoản phòng khám mà không báo cho ông biết. Bà P. đứng chủ tài khoản phòng khám, còn con gái bà làm kế toán phòng khám nên ông Dũng phản ứng việc này.

Theo Công an H.Thống Nhất, kết luận trưng cầu giám định, mẫu vật thu giữ tại phòng khám đa khoa Trung Thanh có sự hiện diện của difenoconazole, một hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật, thuộc nhóm độc 2. Trả lời Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Thống Nhất cho hay vụ việc đang được điều tra xác minh làm rõ, chưa có kết luận chính thức.

* Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.9) lên Công an TP.HCM xem xét khởi tố hành vi giết người. Kết quả xét nghiệm mẫu nước lèo bán bún riêu có chứa chất độc thuộc nhóm 1 gây chết người. Công an Q.9 đã bác đơn bãi nại của bà Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi - người bán bún riêu) cho bà Điệp.

Như Thanh Niên thông tin, rạng sáng 25.12, bà Điệp lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu của bà Tuyết (người bán ăn sáng gần quán bà Điệp). Tại công an, bà Điệp thừa nhận hành vi của mình và khai nhận do tranh chấp đất đai với bà Tuyết.

