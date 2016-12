Sáng 26.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ bà H.T.N.Đ (52 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.9) để điều tra về hành vi cố ý bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu của bà Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ đường Nam Cao, P.Tân Phú) vào rạng sáng 25.12.

Công an Q.9 đã lấy mẫu nước lèo, niêm phong và gửi đi xét nghiệm để truy tìm độc tố để có cơ sở xử lý.

tin liên quan Người phụ nữ 52 tuổi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo của 'đối thủ' Qua trích xuất camera, công an phát hiện thời gian xảy ra vụ việc, lúc bà Tuyết không có mặt, bà Đ. mở nắp vung nồi nước lèo thả vào 1 vật gì đó rồi bỏ đi.

Theo Luật sư Đoàn Thiện Đức (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi bà Đ. cố tình bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu của người khác là rất nguy hiểm. Theo quy định tại điều 18, điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 và luật sửa đổi bổ sung năm 2009, hành vi của bà Đ. có thể cấu thành tội “giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.



Cũng theo giải thích của luật sư Đức, "tội phạm chưa đạt" là trường hợp đã bắt đầu cố ý thực hiện phạm tội, nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Nếu Cơ quan CSĐT chứng minh được bà Đ. cố ý bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo để đầu độc nhiều người thì bà Đ. có thể bị truy tố theo khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự, phạt tù từ 10 - 20 năm, chung thân hoặc tử hình, theo luật sư Đức

Như Báo Thanh Niên đã thông tin , rạng sáng 25.12, lợi dụng và bà Tuyết đi vắng, bà Đ. (người bán đồ ăn sáng gần nơi bà Tuyết) đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước nước lèo bán bún riêu của bà Tuyết rồi bỏ đi. Khi về bà Tuyết phát hiện nồi nước lèo có màu, mùi khác với bình thường nên dừng bán rồi đi báo công an. Tất cả hành vi của bà Đ. bị camera một ngôi nhà gần đó ghi hình được.

Tại cơ quan công an, bà Đ. đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc độc vào nồi nước lèo của bà Tuyết. Nguyên nhân là do, hai người có tranh chấp đất đai. Hiện cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai, chờ kết quả xét nghiệm để điều tra làm rõ.

Công Nguyên