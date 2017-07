Ngày 12.7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang cùng Công an H.Ea H'leo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ mất trộm hơn 75 lượng vàng tại nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, anh L.V.T. (36 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ea Nam, H.Ea H’leo) có đơn trình báo cơ quan chức năng việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập lấy đi 75,6 lượng vàng 9999.

Theo anh T., trưa 11.7, khi cùng gia đình đi công việc về nhà thì anh phát hiện cửa chính bị bẻ khóa, mở tung, ổ khóa bị lấy mất; vào nhà thì thấy đồ đạc bị xáo trộn. Chiếc tủ cất giữ vàng của gia đình bị đục phá, toàn bộ số vàng bên trong biến mất

Nhận được thông tin trình báo, Công an H.Ea Hleo đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, sau đó đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh về trực tiếp chỉ đạo điều tra do đây là vụ trộm có tài sản thiệt hại lớn.

Trung Chuyên