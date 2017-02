Ngày 3.2, Công an H.Thanh Chương (Nghệ An) bàn giao tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) để mở rộng điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong.