Sáng 29.9, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ hồ sơ vụ án “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (37 tuổi, từng công tác tại Đội CSGT Công an Q.Tân Bình, TP.HCM) và các đồng phạm: Nguyễn Minh Chung, Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương, Trần Đức Vững.

Các bị cáo đã gây ra cái chết cho ông Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), vào đêm 25.6.2014.

tin liên quan Bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm (TNO) Ngày 28.1, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ 'bị đánh chết sau khi cự cãi với cảnh sát giao thông' để điều tra, xét xử lại.

Tại phiên tòa, Như tiếp tục không nhận tội và cho rằng mình gọi Chung đến để đưa ông Chín về nhà chứ không lệnh cho Chung đánh chết ông Chín.

Trong khi đó, Chung bất ngờ thay đổi toàn bộ lời khai so với lời khai trong bản án sơ thẩm trước đó. Chung nói rằng Như không kêu mình nhận tội thay và hứa hẹn sẽ cho 200 triệu, chu cấp tiền hàng tháng và mua xe mới khi ra tù. “Vì trước đó bị cáo nghĩ, nếu khai Như chỉ đạo mọi việc thì mình sẽ nhẹ tội hơn nên mới nói như vậy”, Chung nói.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm cho rằng việc bị cáo Chung thay đổi toàn bộ lời khai so với lời khai trong các bản án sơ thẩm trước là tình tiết cần phải làm rõ.

HĐXX cũng nhận định trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT chưa tiến hành để Như, Chung và hai nhân chứng có mặt ở quán cà phê (lúc Như nhờ Chung nhận tội thay rồi hứa sẽ cho 200 triệu đồng, tiền hàng tháng khi ở tù cũng như mua xe mới khi ra tù - PV) đối chất lời khai là một thiếu sót, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ.

Đồng thời, theo kết luận pháp y, ông Chín chết do chấn thương vùng kín do vỡ ruột non, suy hô hấp cấp do dị vật làm tắc đường hô hấp dẫn đến trào ngược dịch dạ dày. Ngoài ra, bản kết luận trên còn xác định ông Chín có một vết thương ở vùng chẩm phải trên đầu kích thước 4x3 cm.

tin liên quan Chủ tọa phiên tòa: Bị cáo Chung đâu có phải là chủ tịch phường Theo điều lệnh ngành, khi người vi phạm giao thông chống đối, CSGT phải 'báo công an và chính quyền địa phương đến hỗ trợ'. Chủ tọa phiên tòa hỏi: 'Chung có phải là chủ tịch phường không?' Bị cáo Như: 'Thưa, không'.

“Vì lời khai của một nhân chứng bán nước giải khát gần hiện trường là có thấy hai thanh niên dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh bị hại. Như vậy vết thương ở vùng chẩm của bị hại là do vật gì gây nên? Có phải là do mũ bảo hiểm hay vật gì khác? Cơ quan CSĐT phải làm rõ chi tiết này thì mới đủ cơ sở để xác định tính chất, hành vi phạm tội của từng bị cáo trực tiếp tham gia đánh bị hại”, chủ tọa nói.

HĐXX quyết định hủy tòa bộ bản án sơ thẩm , giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo cáo trạng, đêm 25.6.2014, tổ tuần tra Đội CSGT do Như làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại giao lộ đường Trường Chinh và Tân Kỳ - Tân Quý (P.13, Q.Tân Bình) phát hiện ông Chín có biểu hiện sử dụng rượu, bia nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Ông Chín không đồng ý ký tên vào biên bản, đứng la lối, chửi bới lại với CSGT. Lúc sau, Như gọi điện cho Chung đến đánh “dằn mặt”, đuổi ông Chín đi để tổ tuần tra làm việc. Khi đi, Chung gọi điện rủ thêm 3 bị cáo còn lại cùng tham gia. Hoàn thành “nhiệm vụ”, Chung gọi điện thoại báo cho Như là đã đánh xong ông Chín. Ông Chín được phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong. Cáo trạng cũng thể hiện bị cáo Như không thừa nhận đã dùng điện thoại gọi Chung đến để đánh thị uy ông Chín. Như khai chỉ nhờ Chung đến giúp đỡ CSGT đưa ông Chín về nhà. Ngày 11.9.2014, Như bị tước danh hiệu công an nhân dân; ngày 7.11.2014 Như bị khởi tố, bắt tạm giam.



Đức Tiến