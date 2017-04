Đề xuất này được đưa ra sau khi đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm đối với trung tá Danh.

Trước đó, cuối tháng 3.2017, anh Trần Văn Linh (trú H.Cam Lộ) có đơn khiếu nại, tố cáo gửi cơ quan chức năng. Theo đó, anh Linh cho biết anh bị một tổ CSGT H.Cam Lộ yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Sau khi dừng xe, anh xin được xem chuyên đề kiểm tra của tổ CSGT nhưng không được chấp thuận. Tiếp đó, anh không xuất trình giấy tờ của phương tiện, bị tổ CSGT tịch thu xe. Cũng theo anh Linh, lúc đó, một người đàn ông mặc thường phục (sau này mới biết đó là trung tá Danh) ở cạnh tổ CSGT đã có hành động đấm vào mặt anh.

Theo Công an H.Cam Lộ, sau khi nhận đơn họ đã tìm hiểu vụ việc và khẳng định quá trình kiểm tra, làm nhiệm vụ của tổ CSGT ở trên đúng quy định. Riêng phản ánh của anh Linh việc bị đánh, Công an H.Cam Lộ cho hay trung tá Danh nhà ở gần vị trí tổ CSGT làm việc, không làm nhiệm vụ nhưng đã có ứng xử không có văn hóa với dân là do bức xúc vì anh Linh to tiếng với tổ CSGT.

Thanh Lộc