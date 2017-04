Sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong ngày 10.4, thời tiết nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía tây Bắc bộ và khu vực Trung bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía đông Bắc bộ.



Nhiệt độ trong ngày quan trắc ở các khu vực nói trên phổ biến 36 - 39 độ C. Trong đó, nhiều nơi nơi nắng nóng trên 39 độ C như tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 39,2 độ C; Mai Châu (Hoà Bình) là 39,7 độ C; Con Cuông (Nghệ An) là 40,4 độ C. Khu vực huyện Yên Châu (Sơn La) đã ghi nhận có nhiệt độ nắng nóng cao nhất với 41 độ C.

Dự báo trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía đông Bắc bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39 độ C.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện tại ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo bắt đầu từ đêm nay đến ngày 12.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và bắc Trung Bộ, nên từ chiều tối nay, ở Bắc bộ có mưa rào và giông diện rộng. Ngày mai, 12.4, toàn bộ khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông khả năng cao xảy ra giông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa trên diện rộng, từ ngày mai, thời tiết nắng nóng chấm dứt ở Bắc bộ và bắc Trung bộ. Còn ở các tỉnh trung và nam Trung bộ, nắng nóng cũng dịu dần.

Phan Hậu