Ông Trần Quốc Tú, Phó phòng Kiểm tra văn bản (Sở Tư pháp TP.HCM) góp ý bỏ nội dung “nghiêm cấm báo chí đăng lại thông tin chưa được kiểm chứng từ internet” tại điểm c, khoản 2, điều 57 của dự thảo.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có 4.605 trang thông tin có tên miền quốc gia bị tin tặc tấn công hoặc chiếm quyền điều khiển, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Lý do: quy định này chưa tương thích với quy định tại điều 9, khoản 3, điều 13 của luật Báo chí (luật Báo chí không quy định về hành vi này - PV), vi phạm quyền tự do báo chí , quyền tự chịu trách nhiệm về thông tin của nhà báo; đồng thời việc đăng thông tin từ internet chưa được kiểm chứng không liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia...