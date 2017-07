Tháng 8, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ hết ngập



Ông Cường phân tích, nguyên nhân chính gây ngập là cốt nền của TP bị trũng và thấp. Theo quy định cứ 1.000 m cống phải có độ dốc tối thiểu từ 2 - 3 m. Trong khi độ dốc các đường cống của TP hiện chỉ đạt 1/3 so với quy phạm lúc không có triều cường và bằng 1/5 độ dốc khi có triều cường. Vì thế việc úng, lụt xảy ra ở một số quận nội thành là đương nhiên. Nếu thay các ống cống to mà giữ nguyên cốt nền thì nước mưa sẽ không được chảy ra sông mà ngược lại nước ngoài sông sẽ chảy ngược vào TP. Còn nếu nâng các đường cống có cốt nền cao hơn cốt nền hiện tại thì ngoài thay cống còn phải nâng cốt đường và đầu tư đường mới. Như thế sẽ gây tốn kém đồng thời gây ngập úng cho các khu vực xung quanh không được nâng đường. Do đó, việc dùng máy “bơm thông minh” để bơm nước chống ngập, ngăn triều cường là giải pháp tối ưu.