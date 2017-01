Khoảng 0 giờ 30 ngày 7.1, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Cà Mau phát hiện khoảng 30 xe máy được dàn thành đoàn đua, lạng lách, nẹt pô inh ỏi trên QL1 theo hướng từ ấp Cây Trâm, xã Định Bình (TP.Cà Mau) về cầu Láng Trâm (TX.Giá Rai, Bạc Liêu) và ngược lại.

Khi đoàn đua quay về địa phận tỉnh Cà Mau, Cảnh sát 113 bất ngờ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng các lái xe không chấp hành mà bỏ chạy tán loạn, trong đó có một số người quay đầu xe chạy về hướng Bạc Liêu.



Theo thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 8 xe máy và mời 12 người liên quan về cơ quan công an làm việc. Bước đầu, có 2 người khai nhận do mới “độ” xe nên tham gia cuộc đua trái phép trên để thử xe, chuẩn bị cho cuộc đua lớn vào đêm giao thừa sắp tới. Những người còn lại thì thừa nhận tham gia cổ vũ và có hành vi chạy xe lạng lách trên đường. Riêng Quách Duy Khánh (19 tuổi, ngụ khóm 4, P.9, TP.Cà Mau) thừa nhận mình là người tổ chức cuộc đua.

Công an đang điều tra làm rõ hành vi của từng cá nhân để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Bách