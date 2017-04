“Trong sáng nay (27.4), cơ quan điều tra họp và đánh giá lại toàn bộ vụ cướp cũng như kết quả khám nghiệm và lời khai của các nhân chứng liên quan, tập trung làm rõ vụ việc và truy bắt thủ phạm”, một lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh cho hay. tin liên quan Dùng súng cướp ngân hàng, cướp đi 1,6 tỉ đồng và 30.000 USD Chiều 26.4, một vụ dùng súng cướp ngân hàng đã xảy ra. Cơ quan công an đang tập trung truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng. Thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26.4, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Surius không rõ biển số đến dựng xe ngoài rào rồi đi bộ vào bên trong Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TX.Duyên Hải, móc súng (chưa rõ súng quân dụng hay súng nhựa) khống chế nhân viên kế toán, yêu cầu đưa tiền. Lấy tiền xong, nghi phạm nhanh chóng ra lấy xe tẩu thoát.



Hiện chưa có thông tin chính thức về số tài sản bị cướp, nhưng có thể lên đến nhiều tỉ đồng, gồm: hơn 1 tỉ tiền mặt và 35.000 USD. Vào thời điểm xảy ra vụ cướp, nhân viên ngân hàng đang tất toán tiền trong ngày và không có khách hàng giao dịch.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm thực hiện vụ cướp có thể đến từ nơi khác, đã theo dõi ngân hàng một thời gian dài, nắm rõ quy luật hoạt động tại đây và chờ thời điểm nhân viên đang tất toán để gây ra vụ cướp.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Duyên Hải và các đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương truy bắt thủ phạm.

Sau khi vụ cướp xảy ra, từ tối 26.4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 90 giây được cho là trích xuất từ camera bên trong ngân hàng đã xảy ra vụ cướp vào tối cùng ngày. Công an Trà Vinh cho biết cơ quan chức năng sẽ sớm cung cấp chính thức nội dung trích xuất camera an ninh ngân hàng.

