Chiều 1.7, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị đã triệu tập những người liên quan tiến hành dựng lại hiện trường vụ trộm hàng trăm tấn khí hóa than xảy ra tại Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ Atasco (thuộc Dự án Bauxite Tân Rai, H.Bảo Lâm) để củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, sáng ngày 30.6, một số người dân tổ 19 (thị trấn Lộc Thắng) phát hiện khoảng 10 người sử dụng 2 xe ben và máy đào đang xúc trộm khí hóa than tại bãi chứa của Công ty Atasco nên đã thông báo cho Công ty này.

Nhận được tin báo, Công ty Atasco cho người đến kiểm tra thì các nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường và phát hiện trong bãi chứa bị mất trộm một lượng lớn khí hóa than đang tập kết tại đây. Vụ việc nhanh chóng được Công ty Atasco trình báo tới Công an H.Bảo Lâm.

Theo thống kê ban đầu của Công ty Atasco, có khoảng 250 tấn khí hóa than bị các đối tượng lấy trộm, gây thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Được biết, Công ty Atasco là một trong những đơn vị thu gom chất thải (khí hóa than) tại Dự án Bauxite Tân Rai để bán lại cho các công ty, doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng làm chất đốt. Theo đó, giá khí hóa than được Công ty Atasco bán ra thị trường giao động từ 150.000đ - 160.000 đồng/tấn.

Hiện, vụ việc đang được Công an H.Bảo Lâm tiến hành điều tra, làm rõ.



Trùng Dương