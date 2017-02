Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó bí thư Thành ủy Tất Thành Cang; Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm… cùng gần 160 em thiếu nhi, đội viên tiêu biểu.



Em Trường Hoàng Nhã Nhi, học sinh lớp 4.1 trường THCS Đinh Tiên Hoàng, Q.1, phản ánh tình trạng kẹt xe ngày càng gia tăng. Mỗi sáng, dù em đã cố gắng đi học sớm nhưng vẫn bị kẹt xe, trễ học. Nhi mong lãnh đạo TP xem xét giải quyết để không bị kẹt xe, cho các em được đi học đúng giờ.

Vấn đề giết người, cướp của, hiếp dâm, quấy rối tình dục cũng được các em thiếu nhi nêu với lãnh đạo TP và mong có biện pháp giải quyết. Em Nguyễn Ngọc Lan Anh, học sinh lớp 9, trường THCS Bình Thọ ở Q.Thủ Đức cho hay trên các trang báo mạng đưa tin về các vụ hiếp dâm, giết người cướp của nhằm vào các em học sinh không có kỹ năng tự vệ. Lan Anh mong sẽ có nhiều lớp phổ cập về khả năng tự vệ, kỹ năng sinh tồn… để các em biết bảo vệ bản thân.

Em Nguyễn Quỳnh Mai, học sinh lớp 7 trường THCS Trần Quốc Toản, Q.9 đề cập đến vấn đề quấy rối tình dục ở học đường, nơi công cộng đang trở nên phổ biến. Quỳnh Mai dẫn chứng một bạn nữ trong lớp đã bị quấy rối tình dục nơi công cộng và hậu quả em này phải nghỉ học 2 tuần liền vì ảnh hưởng tới tinh thần.

Em Đinh Thị Bích Phương, trường THCS Nguyễn Văn Phú, Q.Tân Phú chia sẻ: hiện tượng bạo lực học đường của học sinh khá phổ biến.

Em Trần Mai Quỳnh Anh, lớp 8, trường THCS Nguyễn Hiền (Q.12) nêu báo chí đưa tin nhiều vụ bắt cóc khiến các em sợ hãi, băn khoăn khi ra đường, đến trường. Quỳnh Anh mong lãnh đạo TP giải quyết.

Em Trần Phan Bảo Ngọc, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp cho biết hiện đang bước vào lứa tuổi dậy thì nhưng trên lớp lại ít dạy về giới tính. Khi về nhà hỏi ba mẹ thì không có câu trả lời thỏa đáng, thậm chí ba mẹ ngại ngùng. Tìm hiểu trên mạng thì có nhiều thông tin không chính xác ảnh hưởng xấu, đầu độc các em. Ngọc mong có giải pháp tạo điều kiện cho các em tìm hiểu, học tập tốt hơn.

Đề cập đến vấn đề quấy rối tình dục nơi công cộng, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo TP Lê Hồng Sơn cho hay Sở đã ký liên tịch với Công an TP về an toàn trường học. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế khi dạy về khả năng tự vệ cho các em, nhất là các em nữ.

“Vấn đề các em nêu rất đúng và chúng tôi nhận thiếu sót. Hiện nay việc mở các lớp dạy các em tự về trong trường học chưa đạt 40% do lực lượng PC45 còn mỏng, chưa thể phủ khắp hết các trường. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường lực lượng để mở thêm nhiều lớp dạy các tự vệ để các em dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện”, ông Sơn nói.

Về vấn đề dạy giới tính, ông Sơn cho hay sẽ phát huy tăng cường mở lớp dạy giới tính cho các em học sinh.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, cho hay không chỉ PC45 mà Công an TP đã chỉ đạo tất cả phòng ban và công an quận, huyện gắn kết, tham gia giảng dạy các lớp tự vệ cho các em.

Về việc bắt cóc trẻ em, ông Phong cho hay năm ngoái rộ lên thông tin khiến các cháu lo lắng nhưng sau khi kiểm tra, Công an TP thấy đó chỉ là hoang báo, tin đồn, còn việc bắt cóc diễn ra từ nhiều năm trước.

Trung Hiếu