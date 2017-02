Chiều 3.2, thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng đang tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng côn đồ chém trọng thương một trung tá công an.