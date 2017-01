Ngày 6.1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp giải cứu bé trai N.D.K (3 tuổi, trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị lừa bán sang Trung Quốc

Theo thông tin ban đầu, ngày 2.12.2016, chị N.G.B (33 tuổi, mẹ cháu N.D.K) nhờ ông Chuang Kuo Jen (người Đài Loan) đến xem phong thủy mặt bằng công ty. Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi xong việc, chị B. mang theo cháu K., đưa ông Chuang Kuo Jen về một khách sạn ở P.Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) nghỉ ngơi.

Tại đây, ông Chuang Kuo Jen đề nghị cho cháu K. ở lại khách sạn cùng ông. Do quen biết nhau 10 năm nên chị B. đồng ý. Đến sáng 4.12.2016, chị quay lại thì không thấy con và được biết ông Chuang đã trả phòng từ đêm 2.12.2016.

Nhận được trình báo, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Trung Quốc nhanh chóng xác định cháu K. bị bán sang khu Nam Hải (TP.Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và tổ chức giải cứu cháu bé.

Đang đi chăn bò ngoài cánh đồng gần nhà, một bé gái 9 tuổi kể đã bị một thanh niên lạ mặt chích điện vào người định “bắt cóc”, nhưng chính quyền địa phương đã lên tiếng trấn an.

Cùng ngày, thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết công an huyện đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thanh Thúy (28 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra nghi án bắt cóc trẻ em