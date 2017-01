Đó là chỉ đạo của trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM (CATP) trong buổi gặp mặt báo chí thông báo về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2016, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và một số công tác trọng tâm năm 2017.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của CATP, năm 2016, phạm pháp hình sự (PPHS) trên địa bàn TP tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Năm qua xảy ra 5.205 vụ PPHS, so với cùng kỳ giảm 799 vụ; trong đó có 8 loại án giảm, đặc biệt án xâm phạm sở hữu tài sản và xâm phạm nhân thân đều được kéo giảm mạnh như: án cướp tài sản xảy ra 165 vụ (giảm 71 vụ), cướp giật tài sản xảy ra 888 vụ (giảm 115 vụ), án trộm cắp tài sản 2.859 vụ (giảm 557 vụ). Đây là 3 loại án gây bức xúc dư luận và bất an cho người dân. Tuy nhiên, 3 loại tội phạm này vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm.

Chấn chỉnh công an phường, xã

Sau vụ các cán bộ, chiến sĩ công an phường của Công an Q.Tân Phú vừa bị xử lý do liên quan đến việc giấu án, dư luận đặt vấn đề về số liệu thống kê PPHS xảy ra trên địa bàn TP. Về vụ việc này, trung tướng Lê Đông Phong khẳng định: “Trường hợp báo cáo sai sự thật (giấu án - PV) xảy ra ở Q.Tân Phú thì CATP phát hiện xử lý nghiêm nhưng không phải phổ biến, vì có nơi anh em do áp lực địa bàn xảy ra nhiều án, lúng túng trong việc đưa ra giải pháp có hiệu quả kéo giảm tội phạm hoặc không loại trừ khả năng vì “chủ nghĩa thành tích”. Tuy nhiên quan điểm của CATP phát hiện đến đâu, xử lý đến đó. Cho nên số liệu thống kê tội phạm là đáng tin cậy. CA quận huyện không chủ trương giấu án, CATP càng không; không có ông trưởng công an quận, huyện nào vì muốn kéo giảm tội phạm mà đi giấu bớt số liệu”.