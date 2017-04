Ngày 27.4, gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh C., (35 tuổi, ngụ khu phố 1, P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết gia đình rất bức xúc vì chị C. bệnh nặng, sau thời gian điều trị ở bệnh viện, bác sĩ đã cho về nhà vì diễn tiến bệnh tiên liệu khó qua khỏi, nhưng lại nhận được lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Gia đình chị C. bức xúc bởi vì khi chính quyền địa phương mang giấy gọi đăng ký NVQS tới nhà, gia đình giải thích rằng chị Ch. đang bệnh nặng, cân nặng chỉ còn khoảng 30 kg, không thể ngồi dậy, nhưng đại diện chính quyền vẫn ép phải ký tên nhận: “Đúng 7 giờ 30 ngày 28.4.2017 có mặt tại BCH Quân sự phường 6 để đăng ký NVQS”.

Giải thích về trường hợp này, BCH Quân sự phường 6 cho biết: “Theo chủ trương của BCH Quân sự tỉnh và TP.Mỹ Tho, năm nay, đối với nữ có chuyên môn kỹ thuật phải đăng ký vào ngành dự bị 2 theo Luật NVQS. Nhưng do không nắm được danh sách những người này, phường đã nhờ 'bên cung cầu lao động' hằng năm đối chiếu, cung cấp danh sách để phối hợp mời những phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 40 có chuyên môn kỹ thuật đăng ký NVQS”.

Cũng theo BCH Quân sự phường 6, thì “việc này do khu phố mời, mong chị C. thông cảm giùm. Nếu đi không được thì chúng tôi sẽ để vào danh sách không đủ điều kiện đưa vào danh sách quân dự bị. Lý do sức khỏe kém”.



Phương Hà