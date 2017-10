Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận huyện, thị xã thành phố về làm tốt công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn. Công an thành phố làm đơn vị thường trực, phối hợp với các sở, ngành, quận huyện làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán; đồng thời, xây dựng và triển khai phương án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.