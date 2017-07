Theo đó, phương pháp được thực hiện là lấy mẫu ở biển miền Trung, so sánh với mẫu tương đương ở biển các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hải Phòng để đối chứng.

"Do thế giới có một số chỉ tiêu không có ngưỡng nên chúng tôi thống nhất áp dụng phương pháp này để so sánh. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản phenol, xyanua đã giống nhau, duy chỉ còn 1 trong số 4 mẫu được lấy ở biển Kỳ Anh là còn có chỉ số phenol là khác một chút", ông Cường nói và cho hay, sẽ tổ chức họp với các nhà khoa học để công bố biển miền Trung đã an toàn.