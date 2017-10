Phòng chống buôn lậu kém hiệu quả

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, trên tuyến biên giới, lực lượng hải quan, biên phòng, công an có kế hoạch độc lập kiểm tra hoặc phối hợp. Còn trên tuyến QL91 (từ Châu Đốc đi Long Xuyên) do Công an tỉnh An Giang và công an các địa phương lập kế hoạch, tổ chức theo dõi, quản lý đối tượng, tụ điểm trung chuyển, chứa chấp hàng lậu. Trong nội địa, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời buôn lậu… Tuy nhiên, công tác phối hợp chưa có sự chặt chẽ, dẫn đến việc phòng chống buôn lậu kém hiệu quả. Trong thời gian qua, một số địa phương vùng biên giới chưa có sự phân công, quy trách nhiệm cho các ngành rõ ràng, nên công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng chống buôn lậu chưa thống nhất và đồng bộ.