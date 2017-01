Lông đuôi voi làm từ… sừng trâu ! Mặc dù số lượng voi nhà ở Đắk Lắk còn rất ít (50 con) nhưng trên thị trường, lông đuôi voi dạng “nguyên liệu” hoặc “nhẫn” lông voi vẫn được bán tràn lan.Người mua có thể tìm thấy sản phẩm này tại các cửa hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm ở TP.Buôn Ma Thuột, hoặc nơi tập trung nhiều voi như H.Buôn Đôn, H.Lắk... Chị H.G, một hướng dẫn viên du lịch ở Buôn Đôn, cho biết nhiều du khách đến đây thường tìm mua lông đuôi voi, do theo đồn đại loại lông này đem lại may mắn, sức khỏe cho người đeo nó. Theo hướng dẫn viên này, trước đây, giá một sợi lông đuôi voi dài khoảng 10 cm từ 100.000 - 150.000 đồng, nay đã tăng lên 300.000 - 400.000 đồng, nhưng không chắc là lông đuôi voi thật. Một cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk cho rằng khó có nhiều lông đuôi voi đến độ “bán từ ngày này qua ngày khác”, mà chỉ có thể làm giả từ... sừng trâu! Người ta có thể chẻ sừng thành sợi nhỏ, chuốt bóng, ngâm hóa chất cho dẻo, sau đó cắm vào đuôi voi cũ đã khô, khách mua khi xem cả đuôi voi “còn đầy lông” khó mà phân biệt thật giả. Ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết khoảng 5 năm về trước, nạn cắt trộm lông đuôi voi rộ lên ở tỉnh này. “Vài năm gần đây, công tác quản lý chăm sóc được chú trọng, nạn nhổ lông đuôi voi cũng giảm hẳn; do đó việc lông đuôi voi bán nhan nhản ngoài thị trường không hiểu xuất xứ từ đâu”, ông Chung nhìn nhận. Trung Chuyên