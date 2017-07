Ngày 10.7, TAND TP.Tây Ninh (Tây Ninh) đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) về tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Gây thương tích cho trộm 74%

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 1.8.2015, Tạ Công Trung (23 tuổi) và Lê Minh Thành (21 tuổi, cùng ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) rủ nhau vào nhà ông Ánh trộm gà. Thành đứng ngoài canh chừng để Trung leo tường rào vào trộm.

Do thường xuyên bị mất trộm nên khi thấy Trung vào bắt gà, ông Ánh tức giận cầm cây chĩa cán tầm vông đuổi theo. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té ngã làm mũi chĩa đâm vào mông Trung một cái. Trung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài. Lúc này, ông Ánh chạy đến kêu Trung đứng lại và leo xuống nhưng Trung không nghe. Thấy vậy, ông Ánh dùng chĩa đâm Trung thêm một nhát làm mũi chĩa dính vào bụng. Trung được Thành đỡ qua rào và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đâm Trung gây thương tích, ông Ánh đến Trung tâm Y tế P.Ninh Sơn tìm Trung nhưng không gặp. Ông Ánh tiếp tục đi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, thì gặp Trung đang cấp cứu, bèn đến Công an P.Ninh Sơn trình báo. Kết luận giám định thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và vùng mông 1%.

Ngày 28.8.2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Đến ngày 10.3.2017, chuyển qua thành vụ cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh; đồng thời khởi tố bị can đối với ông Ánh. Riêng Trung và Thành do chưa có tiền án, tiền sự về tội chiếm đoạt tài sản nên hành vi trộm gà của 2 người này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ đi báo án thành...đầu thú Sau phiên tòa, ông Ánh cho biết thêm, sau khi đâm mũi chĩa dính vào mông tên trộm, ông tiếp tục truy tìm thì mới phát hiện tên trộm đang nằm viện nên báo cho cơ công an xử lý. "Gần 1 năm rưỡi sau đó, tôi bị truy tố hình sự khiến quá bất ngờ. Tôi chỉ cố bảo vệ tài sản của mình, chống lại tệ nạn xã hội nên mới truy tìm tên trộm bị thương. Tôi chỉ nghĩ mình đến công an báo án để xử lý tên trộm nhưng sau khi bị truy tố thành tình tiết... đầu thú", ông Ánh buồn bã nói. Tranh cãi về vết thương

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố gây thương tích trên bụng cho bị hại đến 73%. Bị cáo Ánh khai, hàng rào sắt của gia đình có gắn chông nhọn gần giống mũi chĩa nên khi bị hại trèo ra ngoài có thể đây là tác nhân gây ra thương tật cho bị hại.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Ánh, luật sư Đinh Thái Hoàng (Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh) phân tích, Trung khai bị ông Ánh đâm ở mông, sau đó đâm trúng bụng khiến mũi chĩa dính ở đó. Sau đó, bị hại một tay giữ chĩa ở bụng, một tay leo lên hàng rào cao từ 3,5-3,8m, có nhiều sắt nhọn là không thể thực hiện được (cả 2 lần đều không thực nghiệm điều tra được tại hiện trường).

Mặc khác, vết thương ở mông và bụng bị hại khác nhau thì không thể do cây chĩa bằng sắt 10 đập dẹp đầu nhọn của bị cáo Ánh gây nên. Trong khi đó, kết luận giám định, xác định trên người bị hại có đến 4 vết sẹo, trong đó 3 vết ở bụng (dẫn đến tỷ lệ thương tích 73%) là không phù hợp với với tất cả các chứng cứ khác... “Đáng nói, kết luận giám định không xác định được cơ chế hình thành vết thương nhưng vẫn kết tội bị cáo là chưa đủ căn cứ”, luật sư Hoàng phát biểu. Từ đó, luật sư Hoàng kết luận “chưa đủ cơ sở kết tội ông Ánh”.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đồng thời bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng.

Giang Phương