Ngày 15.10, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đã ký ban hành Quyết định số 1971 về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra tại: TP.Hòa Bình, H.Kim Bôi, H.Tân Lạc, H.Đà Bắc, H.Lạc Sơn, H.Mai Châu, H.Kỳ Sơn.



Liên quan đến vụ sạt lở núi xảy ra tại xóm Khanh, xã Phú Cường (H.Tân Lạc) xảy ra sáng sớm 12.10, ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND H.Tân Lạc, cho biết trong ngày 15.10, các đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 3 thi thể, gồm: Bùi Thị Xoan (9 tuổi), Bùi Thị Sinh (36 tuổi) và Đinh Công Thắng (3 tháng tuổi). Chiều cùng ngày, đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thêm được một số mảnh thi thể lẫn trong đất đá, chưa xác định được danh tính. Tính đến cuối giờ chiều qua, đã tìm thấy thi thể 13/18 người bị vùi lấp; các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm 5 người còn lại.

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết đến 17 giờ ngày 15.10, mưa lũ ở các địa phương đã làm chết 73 người (Hòa Bình 26 người, Thanh Hóa 15 người, Nghệ An 9 người, Yên Bái 14 người, Sơn La 6 người, Bắc Kạn 1 người, Quảng Trị 1 người, Hà Nam 1 người; 30 người đang mất tích (Yên Bái 14 người, Hòa Bình 10 người, Thanh Hóa 3 người, Sơn La 2 người, Nghệ An 1 người).

* Chiều 15.10, ông Lê Thọ Cường, Trưởng phòng NN-PTNT H.Thọ Xuân (Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã phải sơ tán khẩn cấp 12 hộ dân ở các thôn Quảng Phúc, Hiệp Lực, Đại Đồng của xã Xuân Thiên (H.Thọ Xuân) đến nơi an toàn do đê sông Chu sạt lở ăn sâu vào móng nhà dân. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 300 m trong vùng sinh sống của 110 hộ dân xã Xuân Thiên. Hiện tại, có 24 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, đã sơ tán khẩn cấp 12 hộ, 12 hộ còn lại đang lên phương án tiếp tục sơ tán.

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ngày 15.10, một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong đêm khiến thời tiết ở các tỉnh miền Bắc từ ngày 16.10 sẽ trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm khoảng 19 - 21 độ C; riêng khu vực vùng núi trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Bên cạnh đó, lúc 16 giờ ngày 15.10, vị trí tâm bão số 11 cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất đạt cấp 13 (từ 135 - 150 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo, đến 16 giờ ngày 16.10, tâm bão còn cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 9 (từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Bình - Quảng Trị.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ đêm 15 đến hết ngày 17.10, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, riêng các tỉnh phía đông Bắc bộ mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng trên 150 mm.

Phan Hậu - Minh Hải