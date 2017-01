Sự kiện diễn ra nhân chuyến thăm Việt Nam từ 12 - 14.01.2017 của ông John Kerry theo lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng trên cơ sở nền tảng hiện có, hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ ổn định, lâu dài, thực chất và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng thể chế và con đường phát triển của nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của Hiệp định TPP đối với các nước thành viên, trong đó có Mỹ và hoan nghênh Mỹ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Mỹ theo dõi sát những diễn biến tại Biển Đông

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN cũng như xây dựng các cơ chế do ASEAN chủ trì trong việc xây dựng cấu trúc khu vực trong thế kỷ 21.

Hai bên trao đổi về tình hình Biển Đông , nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.