Ngày 19.4, sàn giao dịch việc làm cố định lần 4 được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm (số 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có tổng cộng 109 đơn vị tham gia.

Trong đó, gồm 29 doanh nghiệp tham gia trực tiếp với 2748 vị trí tuyển dụng ; 80 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trên trên Cổng thông tin việc làm Quốc gia và Cổng thông tin việc làm TP.HCM với 483 vị trí tuyển dụng.

Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), sàn giao dịch việc làm lần 4 có tổng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là 3.231 đầu việc.

Sàn giao dịch đồng thời cũng đang hỗ trợ người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS của TP.HCM và các tỉnh lân cận về nước tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Chị Tuyết, bộ phận tuyển dụng của Công ty Dệt may Gia Định Phong Phú, cho biết do nhu cầu mở rộng sản xuất của công ty, năm nay đơn vị có nhu cầu tuyển dụng với 500 thợ may và hơn 200 lao động phổ thông, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2016.

Đại diện đơn vị tuyển dụng Công ty Samho Việt Nam ( xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết: “ Tại sàn giao dịch việc làm lần này, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 50 lao động ở các vị trí như: Quản lý sản xuất, nhân viên văn phòng... và 3.000 lao động phổ thông. Vì năm nay, phía công ty đang có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nên nhu cầu tuyển dụng tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước”.

Nguyễn Tiến