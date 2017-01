Theo phóng viên TTXVN, ngày 13.1, tại thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ; Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thanh Côn và Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hồng Vỹ, Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).



Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, thật sự là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực như phòng, chống khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự... bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này làm ăn, sinh sống và học tập tại nước kia; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn người và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép... trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương; tiếp tục triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và truy bắt đối tượng truy nã; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ hai bên; chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm.

