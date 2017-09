Sáng 26.9, tại H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại thôn An Bình, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) về tội “giết người” và bị cáo Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi, ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) về tội “không tố giác tội phạm”.

Nạn nhân trong vụ án mạng là anh Vũ Di Hành, chồng của bị cáo Hương.



Giết bạn rồi cùng vợ nạn nhân chôn xác bạn trong vườn cà phê

Từ sáng sớm, phiên tòa đã thu hút hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi, chen nhau chật cứng phòng xử án.



Theo cáo trạng, ngày 22.12.2016, Công an H.Bảo Lâm nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh Tiến (ngụ xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) về việc em ruột anh là Vũ Di Hành bị mất tích từ ngày 16.12.2016 khi đang làm vườn tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm.

Sau khi xác minh, Công an H.Bảo Lâm phát hiện sự việc có dấu hiệu bất thường nên báo cáo lên Công an tỉnh Lâm Đồng và nhận sự chỉ đạo phối hợp với Phòng PC45 để điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 15.2.2017, Công an H.Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai. Trước những chứng cứ của cơ quan chức năng, Đức đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác anh Hành.

Đến chiều 16.2, cơ quan chức năng đã dẫn giải Đức đến hiện trường nơi chôn xác anh Hành để khai quật, khám nghiệm tử thi nạn nhân, đồng thời bắt Hương để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Đức khai mình và Hành là bạn thân nhưng Đức lại có quan hệ bất chính với vợ nạn nhân. Tuy nhiên, anh Hành không hay biết gì về mối quan hệ bất chính này.

Tối 15.12.2016, Đức đến chòi rẫy cà phê của anh Hành chơi và cùng ăn cơm, sau đó ngủ lại với gia đình nạn nhân. Đến khoảng 2 giờ ngày 16.12, Đức tỉnh dậy lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực khiến Hành chết tại chỗ.

Lúc Đức đâm chết Hành có sự chứng kiến của Hương. Cả 2 người đã lấy chăn quấn thi thể Hành lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê.

Đến tối cùng ngày, sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể Hành rồi mang về chôn tại một vườn cà phê gần nhà nghi can tại thôn An Bình, xã Lộc An, H.Bảo Lâm. Sau đó, Đức lấy điện thoại của anh Hành nhắn tin cho người thân của anh Hành, tung tin nạn nhân đã trốn cùng người tình xuống TP.HCM.

Khác với phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 25.5 (Nguyễn Thành Đức tìm mọi cách để chối tội - PV), tại phiên tòa sáng nay (26.9), trước những bằng chứng không thể chối cãi của cơ quan chức năng, bị cáo Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Đức không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội, mà còn thể hiện dã tâm tàn độc mất hết tính người, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đức mức án tử hình về tội “giết người”. Bị cáo Trần Thị Tuyết Hương bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “che giấu tội phạm”.

Trùng Dương