Thời gian qua, tình hình khai thác than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biến tướng theo nhiều hình thức tinh vi, trong đó có việc lợi dụng các dự án xây dựng để khai thác than trái phép, nổi lên là tại TX.Đông Triều, TP.Uông Bí với nhiều thông tin phản ánh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở TN - MT tỉnh Quảng Ninh, hiện trên địa bàn có 19 dự án thi công có xuất lộ than, trong đó có 8 dự án đang thu gom, tiêu thụ than. Tính đến ngày 30.6, số lượng than thu hồi từ các dự án là trên 378.000 tấn. Tuy nhiên, trong số này nhiều dự án thi công sai quy hoạch, thiết kế. Đặc biệt, tại TX.Đông Triều, việc triển khai thi công dự án có xuất lộ than của Tổng công ty Than Đông Bắc phát hiện nhiều sai phạm: dự án nâng cấp mở rộng đường lâm nghiệp thành đường vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng chùa Hồ Thiên, dự án khai thác than tại khu Đồi Sắc, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều có hiện tượng khai thác than trái phép, tác động đến nguồn nước đầu nguồn của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.

Trả lời về trách nhiệm để xảy ra việc khai thác than trái phép trên địa bàn, ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều khẳng định: “Thời gian qua trên địa bàn không có tình trạng khai thác than trái phép. Thị xã giao trách nhiệm việc giám sát đến tận thôn, xã và có nhật ký hàng ngày”.



Ý kiến của Chủ tịch TX.Đông Triều đã bị Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phản bác. Ông Đọc cho rằng, thời gian qua, một số cơ quan của ngành than cho doanh nghiệp bên ngoài vào hợp tác khai thác, có biểu hiện “khoán trắng” ăn chia theo tỷ lệ. Nổi lên lớn nhất là tại TX.Đông Triều, TP.Uông Bí có tình trạng này, điển hình như các đơn vị thuộc Tổng công ty Than Đông Bắc: Xí nghiệp than 379 và Xí nghiệp than 91. Thậm chí, thời gian qua tại TX.Đông Triều nổi lên việc một số đối tượng đánh nhau, hoặc dùng vũ khí nóng đe dọa cán bộ địa phương”.

Trước tình hình trên, ông Đọc khẳng định nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép thì bí thư, chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Lã Nghĩa Hiếu