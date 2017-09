Báo Thanh Niên nhận được đơn *cầu cứu" của ông Tuấn về việc gia đình ông bị “xã hội đen” đe dọa, ném mắm tôm , nhớt…

Theo đó, tháng 10.2014, vợ chồng ông Tuấn mua một căn nhà ở hẻm 106 Đình Nghi Xuân, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân của ông N.T.C (53 tuổi) và bà C.T.T (48 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) gần 1,5 tỉ đồng.

Bất ngờ cuối năm 2016 đến nay, nhiều băng nhóm “xã hội đen” xăm trổ kéo đến nhà ông Tuấn yêu cầu ông trả nợ thay cho người thân của gia đình ông C. vay trước đó. Ông Tuấn giải thích gia đình ông C. đã bán nhà cho ông và họ chuyển đi nơi khác ở nhưng “ xã hội đen ” vẫn kéo đến đòi nợ đe dọa, uy hiếp tinh thần, ép ông Tuấn trả nợ thay.

tin liên quan Camera an ninh ghi được hình kẻ tạt sơn, nhớt, mắm tôm vào nhà dân Thời gian gần đây, nhiều người thuê côn đồ, giang hồ tạt xăng, nhớt, sơn, mắm tôm, thậm chí là đâm chém để giải quyết tranh chấp nhà cửa, đòi nợ… gây bức xúc dư luận.

“Hàng xóm từng chứng kiến chủ cũ cầm hộ khẩu (chưa cắt khẩu) dẫn một số người lạ đến trước nhà tôi “thẩm định” nhà để vay tiền. Nhiều khả năng, người nhà của ông C. sử dụng hộ khẩu địa chỉ nói trên hoặc giấy tờ liên quan đến căn nhà của tôi đi vay. Gia đình tôi không có vay tiền ai cả mà bọn “giang hồ” ép trả nợ thay là phi lý”, ông Tuấn bức xúc.



Cụ thể, ngày 4.9, hai người xăm trổ đến nhà ông Tuấn tìm bà Cẩm (con gái của vợ chồng ông C.) đòi nợ. Đến 23 giờ 30 ngày 11.9, có hai người đi xe máy đến nhà ông Tuấn ném nhớt, mắm tôm… Vụ việc được camera an ninh khu phố ghi lại.

“Quá hoảng sợ, ngay trong đêm 11.9, tôi đến Công an P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân), lực lượng bảo vệ dân phố của khu phố trình báo nhờ can thiệp vì sự an nguy của gia đình tôi bởi có mẹ già, 2 con nhỏ. Tuy nhiên, công an phường chỉ ghi nhận vụ việc, không xuống hiện trường. Chiều 14.9, gia đình tôi đến công an phường gửi đơn nhờ giải quyết và công an phường cho biết hồ sơ vụ việc đã chuyển cho quận", ông Tuấn cho biết.

"Nhằm tránh gây thêm tổn thất cho gia đình tôi và đảm bảo an ninh trật trự xã hội, tôi khẩn thiết nhờ Báo Thanh Niên lên tiếng để cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm “xã hội đen” trả lại bình yên cho gia đình tôi”, ông Tuấn nói.

tin liên quan Người lạ ném đá, quăng mắm tôm, sơn đỏ 'khủng bố' nhà dân Không chỉ quăng mắm tôm, sơn đỏ vào nhà, những người lạ mặt còn dùng cả đá chẻ xây móng nhà ném thẳng vào cửa kính nhà dân.

Về vấn đề này, đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng công an Q.Bình Tân, cho biết: “Công an quận sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự quận phối hợp với công an phường giải quyết vụ việc và kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn”.







Đàm Huy