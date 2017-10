Ngày 12.10, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hoài My (33 tuổi) để điều tra hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Lê Thanh Hải (34 tuổi, cùng ngụ TP.Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khuya 29.9, My lận 1 khẩu súng ngắn, Hải mang 1 roi điện đến quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng (P.Cửa Nam, TP.Vinh), vào phòng 210, nơi anh S. (quê Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn khoảng 10 người đang hát và xảy ra xích mích.

Một người bạn của S. đá vào chân My liền bị tên này rút súng bắn trúng đùi. Nghe tiếng súng, nhóm bạn của anh S. chạy đến đánh My và Hải. My dùng súng bắn trả khiến 2 người bị thương. Sau đó, My bị nhóm bạn anh S. khống chế, tước vũ khí và đánh bị thương.

K.Hoan