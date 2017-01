Trưa cùng ngày, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an H.Đại Lộc cho biết cơ quan điều tra, công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với 3 bị can gồm: Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, xã Đại Hòa, H.Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) về tội “Làm nhục người khác” theo khoản 1, Điều 121 bộ luật Hình sự. Riêng đối với Lê Thị Phương Hoàng, tuy người này đi cùng nhóm nhưng khi vụ việc xảy ra, chỉ đứng ngoài và có vào can ngăn 3 cô gái trên đánh L.T.B.T (16 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc), nên cơ quan công an quyết định không truy xét.



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin vào chiều 18.1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và các đoạn clip ghi lại cảnh T. bị một nhóm nữ đánh dã man tại một quán cà phê ở khu 7, thị trấn Ái Nghĩa.

tin liên quan Phát lệnh truy nã nếu nhóm lột đồ thiếu nữ 16 tuổi giữa quán cà phê không đầu thú Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cô gái tham gia đánh hội đồng, lột đồ một nữ nhân viên bán cà phê và quay clip đăng lên mạng xã hội. Theo hồ sơ vụ việc cũng như lời khai của Lê Thị Phương Huyền (người ra đầu thú đầu tiên), do mâu thuẫn từ trước giữa nạn nhân T. và Trang nên chiều 18.1, Trang rủ thêm Phương Hoàng, Dung, Phương Huyền đến quán cà phê nơi T. đang làm việc để tấn công, rồi lột đồ làm nhục nạn nhân ngay giữa quán.

Mạnh Cường