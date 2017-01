Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bác sĩ Nguyễn Thị Thương về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Bác sĩ Thương (34 tuổi, bác sĩ chuyên khoa 1 của Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình) là trưởng kíp trực Khoa sản của Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Quảng Bình, trưởng kíp phẫu thuật của ca mổ mà cả mẹ con sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong sau đó.

Như Thanh Niên đã thông tin, rạng sáng ngày 24.9.2016, sản phụ Phạm Thị Hiếu (28 tuổi, ở xã Quảng Thanh, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) nhập viện và được theo dõi thai, cho sinh bình thường. Sau khi rặn đẻ kèm hỗ trợ cơn co tử cung không có kết quả, kíp trực hội chẩn thống nhất mổ lấy thai cấp cứu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cả sản phụ và trẻ sơ sinh đều lâm vào tình trạng nguy kịch. Sản phụ Phạm Thị Hiếu tử vong vào chiều cùng ngày (24.9.2016) còn bé sơ sinh tử vong sau đó 2 ngày tại bệnh viện tuyến trên.



Vụ việc khiến gia đình sản phụ rất đau lòng và bức xúc vì cho rằng kíp trực của bệnh viện đã tắc trách, không có trách nhiệm trong quá trình điều trị.

tin liên quan Sản phụ tử vong, Cơ quan điều tra vào cuộc Chiều 26.9, liên quan đến vụ sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Sở Y tế tỉnh này cho biết, các cá nhân liên quan đã bị tạm đình chỉ công tác; Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc.

Trương Quang Nam