Ngày 2.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái (41 tuổi, ngụ tại xã Nam Cường, H.Nam Đàn) để điều tra hành vi giết người